Садыр Жапаров прокомментировал инцидент с протекающей крышей в Караколе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в торжественном открытии нового жилого комплекса "Асман Резиденс-1", построенного Государственной ипотечной компанией (ГИК) в городе Ош. Одновременно с этим в онлайн-режиме Глава государства дал старт эксплуатации многоквартирного комплекса в селе Жаңы-Арык.

Поздравляя местных жителей с обретением собственного жилья, Садыр Жапаров напомнил, что в ходе его недавних встреч с населением регионов именно жилищный вопрос поднимался гражданами как один из самых острых.

"Одной из основных задач государства является обеспечение нуждающихся граждан доступными и качественными жилищными условиями. Мы всегда говорили об этом, и сегодня наши слова подтверждаются конкретными делами: строительство жилья в стране ведется беспрецедентными темпами", - подчеркнул Президент.

Глава государства сообщил, что на сегодняшний день в рамках государственных ипотечных программ по всему Кыргызстану возводится более 82 тысяч квартир. В частности, в Ошской области сейчас строится три жилых комплекса на 2044 квартиры, а в самом областном центре - четыре крупных квартала на 5518 квартир.

Одним из них стал сданный сегодня "Асман Резиденс-1". Это современный 12-этажный комплекс, состоящий из 8 блоков на 543 квартиры. Объект включает в себя подземный паркинг, детские площадки, коммерческие помещения и всю необходимую инфраструктуру. Президент особо отметил, что по плану объект должны были сдать только в четвертом квартале текущего года, однако благодаря слаженной работе строителей и ГИК дома были достроены досрочно.

В рамках этого же мероприятия в онлайн-формате Президент открыл пять многоквартирных домов в селе Жаңы-Арык Кара-Суйского района. На первом этапе ключи от квартир получили 225 семей, еще столько же жилых площадей планируется достроить здесь до конца 2026 года.

Отдельно Садыр Жапаров остановился на вопросах контроля качества и бережного отношения к государственному имуществу, упомянув недавний резонансный случай с протекающей крышей в ипотечном доме Каракола. Он призвал граждан не засорять бытовым мусором водосточные и канализационные трубы.

"Мы не отрицаем, что существуют недостатки. Нельзя сказать, что все идеально. Там, где ведется работа, неизбежно возникают определенные недочеты. Однако на протяжении 30 лет государство практически ничего не строило самостоятельно. Только последние пять лет мы начали активно возводить дороги, многоэтажные дома и другие объекты собственными силами", - резюмировал Президент.

Глава государства заверил, что вся конструктивная критика со стороны граждан по качеству объектов будет учитываться, а выявленные дефекты - устраняться силами ГИК.

В завершение торжественной церемонии Садыр Жапаров лично вручил ключи от новых квартир первым новоселам, после чего осмотрел планировку жилых помещений и благоустройство придомовой территории "Асман Резиденс-1".