Совещание глав министерств иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества в Чолпон-Ате прошло в исключительно продуктивном ключе, заложив основательный фундамент для предстоящего осеннего саммита лидеров государств в Бишкеке и продемонстрировав растущий вес организации на мировой арене. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Номад ТВ".

Глава российской дипломатии подвел итоги прошедшей встречи, рассказал о подготовке к осеннему саммиту и трансформации статусов участников ШОС.

"Закончилась сегодня встреча глав МИД стран ШОС. Поработали продуктивно. Это часть подготовки к саммиту организации, который состоится в Бишкеке этой осенью. Проект документов для лидеров предполагает создание универсального центра борьбы с новыми вызовами и угрозами, а также центра по борьбе с наркопреступностью. Будут утверждены положения о каждом из них.

Предстоит объявить о том, что вместо партнеров по диалогу и наблюдателей будет единая категория - партнер ШОС. Всего, кроме десяти членов организации, сейчас у нас 15 стран-партнеров и два наблюдателя. Вся эта категория из 17 стран будет переквалифицирована в статус партнеров, надеюсь, они не будут возражать.

Принято совместное заявление глав МИД, которое четко и принципиально оценивает ситуацию на международной арене и излагает задачи в соответствии с предыдущими решениями глав государств и правительств. Никто не сомневается, что к саммиту в Бишкеке будут разработаны дополнительные документы по отраслевым направлениям - от энергетики и искусственного интеллекта до здравоохранения. Так что, надеюсь, мы неплохо поработаем", - сказал он.

Сергей Лавров оценил стратегическое партнерство с Кыргызстаном в год 35-летия его независимости.

"Вижу только углубление нашего союзничества и стратегического партнерства во всех областях. Именно так нас нацеливают президенты, сформировавшие за последние годы солидную базу. Она определяет дальнейшее движение всех министерств и ведомств: в сфере оборонного сотрудничества, военно-промышленного комплекса, безопасности, политической координации внешнеполитических ведомств, а также в экономическом и инвестиционном блоке. Так что я вижу только поступательное движение вперед", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, является ли ШОС одним из центров многополярного мира, российский министр подтвердил растущий статус организации.

"Конечно, организация укрепляется. Растет интерес со стороны стран, которые пока не входят в семью ШОС, но хотят обрести статус партнера. Сейчас семейство ШОС включает 27 стран. Они представляют более 40% населения Земли и свыше трети мировой экономики. Не сомневаюсь, что это число будет только расти", - констатировал он.

Министр детально разобрал предысторию переговоров в Анкоридже и объяснил, почему компромиссные инициативы оказались сорваны американской и украинской сторонами.

"Что касается того, что анкориджские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. В Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения США, одобренные президентом Трампом. Мы взяли их в работу, и президент Путин, как он недавно повторил, после некоторых сомнений согласился. Если есть предложение и есть согласие, то согласованные результаты в Анкоридже были.

Дональд Трамп не раз говорил, что это компромиссное предложение, и мы его приняли. Любая договоренность содержит неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что ему предложили. Сделать это не получилось. Я передал вчера Марку Рубио высказывания президента Трампа на Аляске и в последующие три дня в Вашингтоне, где он в восторженных тонах комментировал договоренности и говорил, что основа есть.

Мы работали с тех же позиций, исходя из того, что принятие американских предложений позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. Поэтому, если предложение Трампа провалилось, то только потому, что Украина отказалась его выполнять, а Евросоюз сразу после встречи на Аляске поехал в Вашингтон обрабатывать американскую администрацию", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал деструктивную позицию стран Запада, влияние военных поставок Киеву и зафиксировал непреклонность российских целей.

"После саммита "Большой семерки" они приняли декларацию, которая целиком поддерживает Украину, игнорируя, что на этой территории живут люди, объявленные режимом "террористами". Для этого режима "Семерка" желает видеть территорию, чтобы творить бесчинства над русскими людьми в Крыму, на Донбассе и в Новороссии. Макрон в Авиане публично заявил, что больше нет никакого Анкориджа, а и.о. министра иностранных дел Сибига сказал, что они "похоронили" эти договоренности. Если американцы разделяют такую оценку, то мы, как не раз говорил президент, предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но своих целей добьемся при всех обстоятельствах.

Такое отторжение американцами собственных предложений происходит не в последнюю очередь потому, что Зеленского накачивают оружием и дронами для атак на гражданские объекты в РФ. Частью этой поддержки является американская помощь: продажа оружия через ЕС, предоставление разведданных и передача высоких технологий. У нас совесть чиста: пацан сказал - пацан сделал, мы были готовы. Но раз подход с той стороны модифицирован, задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, будут выполнены в любом случае", - резюмировал он.