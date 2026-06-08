За картину о битве на Калке в Москве оштрафовали замглавы ДУМ РФ

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в размере 150 тысяч рублей первому заместителю председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации Дамиру Мухетдинову. Об этом официально заявили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Причиной судебного разбирательства послужили художественные полотна, посвященные эпохе татаро-монгольского нашествия, которые находились в рабочем кабинете религиозного деятеля. В рамках дела была проведена экспертиза специалистами Московского государственного лингвистического университета. Эксперты пришли к заключению, что данные изображения способны провоцировать негативное восприятие людей, объединенных по религиозному или национальному признаку. В суде подчеркнули, что Мухетдинов, будучи известным общественным деятелем и одним из руководителей ДУМ, был обязан не допускать подобных прецедентов, однако не принял для этого необходимых мер. Нарушение квалифицировали по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести и вероисповедания).

Напомним, громкий скандал вокруг полотна "Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года" кисти художника Ильдара Акжигитова разгорелся в российском сегменте интернета в феврале прошлого года. Тогда на интерьер кабинета обратил внимание член президентской комиссии по межнациональным отношениям Александр Дюков. Ряд критиков усмотрели в работе художника проявление русофобии, посчитав демонстрацию сюжета, где ордынцы пируют на деревянном настиле над телами умирающих русских князей, некорректной для офиса зампреда ДУМ. На фоне медийного резонанса 20 февраля прошлого года Мухетдинов убрал картину из кабинета, категорически отвергнув все обвинения и заявив, что воспринимал произведение исключительно как драматическую часть общей истории народов России.