В Бишкеке проходит выставка редчайших шедевров вышивки

В Бишкеке стартовала выставка "Кыргызская вышивка: эхо времени", которая продлится до 22 апреля. Экспозиция объединяет работы художника декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников и основателя школы вышивки "Илме" Нагимы Аламановой и её учениц.

Как рассказала изданию VB.KG Нагима Аламанова, эта выставка - совместная работа с её ученицами.

- Мы открываем выставку "Кыргызская вышивка: эхо времени". Здесь представлены как мои работы, так и работы моих учениц. Наша цель - сохранить и передать искусство вышивки новому поколению, - сообщила она.

По словам художницы, в основном в работах используется традиционная техника керме сайма.

- Мы в основном применяем керме сайма. Ткань натягивается на рамку, и крючком выполняется вышивка. Именно этим методом вышивали наши прабабушки и бабушки. Также мы работаем на войлоке, используем ручную вышивку иглой и крючком, - пояснила мастер.

Мастер отметила, что часть работ выполнена в смешанной технике.

- Есть работы в смешанной технике. В этих случаях я сама подбираю цвета, показываю, как нужно вышивать, а ученицы выполняют работу и учатся, - добавила она.

По её словам, подобные выставки школа проводит регулярно.

- Чтобы это не оставалось только обучением, мы каждые два–три года открываем выставки. Это уже вторая наша выставка. Таким образом, мы распространяем искусство вышивки, - подчеркнула Аламанова.

Она также подчеркнула особенность нынешней экспозиции.

- Уникальность этой выставки в том, что она полностью посвящена вышивке. Обычно выставки декоративно-прикладного искусства смешанные, там есть и курак, и керамика. А здесь представлена только вышивка. Всего на выставке представлено около 50 работ. Здесь есть большие и средние работы. Некоторые изделия мы создаём для детей - например, для сыновей и дочерей. Часть работ можно купить, - отметила художница.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги отметил значимость подобных культурных инициатив:

- Сегодняшнее мероприятие посвящено кыргызскому фольклору. Здесь представлены вышивки, созданные вашими гражданами в Бишкеке. Для нас это важно, потому что показывает стремление кыргызстанцев сохранять древние традиции. Вышивка - один из ключевых элементов народной культуры как в Кыргызстане, так и в Венгрии. Мы хотим содействовать тому, чтобы о кыргызской вышивке узнавало всё больше людей, - сказал он.

По его словам, посольство оказало организационную поддержку выставке.

- Мы предоставили помещение, помогли с организационными вопросами, а также приняли участие в приёме гостей, - сообщил дипломат.

Посол также рассказал о венгерских традициях вышивки.

- У нас вышивка тоже очень популярна, при этом в разных регионах она отличается. Например, есть вышивка региона Матьо - она известна яркими цветами и богатым орнаментом. Эти работы уже выставлялись в Бишкеке, Караколе, а сейчас экспозиция проходит в Нарыне. Венгерская вышивка используется по-разному. Её можно увидеть в одежде, на скатертях или в виде настенных панно - всё зависит от традиций и привычек, - поделился Шандор Дороги.

При этом, по словам дипломата, в повседневной жизни такие элементы встречаются всё реже.

- К сожалению, сегодня всё меньше венгерок носят традиционную вышивку. Это чаще можно увидеть в отдалённых сёлах, тогда как в городах люди одеваются современно, - с сожалением заметил он.

Посол подчеркнул, что подобные проекты помогают сохранять культурное наследие.

- Для нас это живая связь с предками, которую мы бережно храним и передаём из поколения в поколение. Мы с радостью поддерживаем такие инициативы и мастеров, как Нагима Аламанова, - подытожил посол.

Он также отметил вклад школы "Илме" и её учеников.

- Мы рады видеть, как под наставничеством мастера раскрываются новые таланты. Это и есть настоящее эхо времени - традиции продолжают жить и развиваться, - добавил дипломат.

Кроме того, дипломат поприветствовал сотрудничество с Национальной академией художеств.

- Мы начали взаимодействие сравнительно недавно, но уже получили отклики от венгерских учебных заведений, вдохновлённых талантом ваших студентов. Надеемся, что это сотрудничество будет развиваться и принесёт новые результаты, - заключил Шандор Дороги.