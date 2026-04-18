Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.62 - 103.62

В Бишкеке проходит выставка редчайших шедевров вышивки

250  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовала выставка "Кыргызская вышивка: эхо времени", которая продлится до 22 апреля. Экспозиция объединяет работы художника декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников и основателя школы вышивки "Илме" Нагимы Аламановой и её учениц.

Как рассказала изданию VB.KG Нагима Аламанова, эта выставка - совместная работа с её ученицами.

- Мы открываем выставку "Кыргызская вышивка: эхо времени". Здесь представлены как мои работы, так и работы моих учениц. Наша цель - сохранить и передать искусство вышивки новому поколению, - сообщила она.

По словам художницы, в основном в работах используется традиционная техника керме сайма.

- Мы в основном применяем керме сайма. Ткань натягивается на рамку, и крючком выполняется вышивка. Именно этим методом вышивали наши прабабушки и бабушки. Также мы работаем на войлоке, используем ручную вышивку иглой и крючком, - пояснила мастер.

Мастер отметила, что часть работ выполнена в смешанной технике.

- Есть работы в смешанной технике. В этих случаях я сама подбираю цвета, показываю, как нужно вышивать, а ученицы выполняют работу и учатся, - добавила она.

По её словам, подобные выставки школа проводит регулярно.

- Чтобы это не оставалось только обучением, мы каждые два–три года открываем выставки. Это уже вторая наша выставка. Таким образом, мы распространяем искусство вышивки, - подчеркнула Аламанова.

Она также подчеркнула особенность нынешней экспозиции.

- Уникальность этой выставки в том, что она полностью посвящена вышивке. Обычно выставки декоративно-прикладного искусства смешанные, там есть и курак, и керамика. А здесь представлена только вышивка. Всего на выставке представлено около 50 работ. Здесь есть большие и средние работы. Некоторые изделия мы создаём для детей - например, для сыновей и дочерей. Часть работ можно купить, - отметила художница.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги отметил значимость подобных культурных инициатив:

- Сегодняшнее мероприятие посвящено кыргызскому фольклору. Здесь представлены вышивки, созданные вашими гражданами в Бишкеке. Для нас это важно, потому что показывает стремление кыргызстанцев сохранять древние традиции. Вышивка - один из ключевых элементов народной культуры как в Кыргызстане, так и в Венгрии. Мы хотим содействовать тому, чтобы о кыргызской вышивке узнавало всё больше людей, - сказал он.

По его словам, посольство оказало организационную поддержку выставке.

- Мы предоставили помещение, помогли с организационными вопросами, а также приняли участие в приёме гостей, - сообщил дипломат.

Посол также рассказал о венгерских традициях вышивки.

- У нас вышивка тоже очень популярна, при этом в разных регионах она отличается. Например, есть вышивка региона Матьо - она известна яркими цветами и богатым орнаментом. Эти работы уже выставлялись в Бишкеке, Караколе, а сейчас экспозиция проходит в Нарыне. Венгерская вышивка используется по-разному. Её можно увидеть в одежде, на скатертях или в виде настенных панно - всё зависит от традиций и привычек, - поделился Шандор Дороги.

При этом, по словам дипломата, в повседневной жизни такие элементы встречаются всё реже.

- К сожалению, сегодня всё меньше венгерок носят традиционную вышивку. Это чаще можно увидеть в отдалённых сёлах, тогда как в городах люди одеваются современно, - с сожалением заметил он.

Посол подчеркнул, что подобные проекты помогают сохранять культурное наследие.

- Для нас это живая связь с предками, которую мы бережно храним и передаём из поколения в поколение. Мы с радостью поддерживаем такие инициативы и мастеров, как Нагима Аламанова, - подытожил посол.

Он также отметил вклад школы "Илме" и её учеников.

- Мы рады видеть, как под наставничеством мастера раскрываются новые таланты. Это и есть настоящее эхо времени - традиции продолжают жить и развиваться, - добавил дипломат.

Кроме того, дипломат поприветствовал сотрудничество с Национальной академией художеств.

- Мы начали взаимодействие сравнительно недавно, но уже получили отклики от венгерских учебных заведений, вдохновлённых талантом ваших студентов. Надеемся, что это сотрудничество будет развиваться и принесёт новые результаты, - заключил Шандор Дороги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457864
Теги:
выставка, искусство, посольство, Венгрия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  