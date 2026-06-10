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ГКНБ сорвал планы радикалов по ликвидации силовиков и духовенство

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Ошской и Баткенской областях в ночь с 8 на 9 июня сотрудники ГКНБ провели масштабную антитеррористическую спецоперацию, в ходе которой нейтрализовали подпольные ячейки международных террористических организаций "Катиба аль-Таухид валь-Джихад" и "Исламское Государство". По данным спецслужб, радикалы готовили покушения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

Для координации действий силовиков в Оше, Кара-Суйском районе, а также в Кызыл-Кие и селе Уч-Коргон Кадамжайского района ввели правовой режим антитеррористической операции. Были созданы оперативные штабы, в состав которых вошли представители МВД, Погранслужбы, Минобороны, МЧС, Минздрава, местных администраций и мэрии Оша.

В результате рейдов оперативники задержали 31 подозреваемого в подготовке преступлений террористического характера: 11 человек в Ошской области и 20 - в Баткенской. Во время обысков у них нашли и изъяли экстремистскую литературу, электронные носители с запрещенными материалами, символику радикальных организаций, четыре единицы незарегистрированного огнестрельного оружия и денежные средства, которые планировалось направить на финансирование террористического подполья за рубежом.

За ходом ликвидации ячеек в режиме реального времени из ситуационного центра следил председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Жумгалбек Шабданбеков. Он приказал руководству региональных подразделений держать ситуацию под жестким контролем и обеспечить полную безопасность населения. Глава ведомства также поручил тщательно отработать связи задержанных, выявить их возможных сообщников и перекрыть каналы поступления денег.

В Госкомитете нацбезопасности отметили, что спецоперация прошла строго в рамках закона. Сейчас Главное следственное управление ГКНБ проводит неотложные следственные действия, чтобы установить все детали дела и выявить другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанных.


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URL: https://www.vb.kg/459229
Теги:
ГКНБ, задержание, терроризм, Кыргызстан
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