В Бишкеке наградили лучших гимнасток Кыргызстана

Сегодня, 27 января, в Бишкеке прошло награждение лучших гимнасток Кыргызстана по версии Федерации по художественной гимнастики страны.

На церемонии свои пожелания высказали вице-президенты федерации Назира Айдарова и Асель Погиба, а также тренеры. Айдарова отметила, что прошедший год был богат на события, гимнастки участвовали на чемпионате Азии и впервые сборная Кыргызстана заняла шестое место в общекомандном зачете. "А также наши девочки выступили на чемпионате мира, поэтому хочу поблагодарить родителей, которые поддерживают их. Ваша поддержка очень важна, уважаемые родители, потому что мало остаются гимнасток которые переходят во взрослую категорию", - добавила она.

Первыми наградили старших гимнасток в возрастных категориях взрослые и юниоры, которые были отмечены денежными премиями от федерации.

В частности, среди взрослых премии получили:

Вальгер Александра Ажибекова Азема Руденко Светлана

"юниоры"

Изабекова Айша Быковская Агата Усубалиева Аяна

Также не остались в стороне юные гимнастки, которые показали хорошие результаты не только на чемпионатах внутри республики, но и в международных состязаниях за рубежом. Юным спортсменкам вручили премии и подарки от Фонда поддержки гимнасток страны "Женген", которая была создана недавно.

Всего в список лучших в младшей возрастной категории вошли 24 спортсменки 2004-2008 года рождения.