Минэкономики: Бизнесмены жалуются на частые проверки правоохранителей

Несмотря на улучшения в бизнес-среде, частные предприниматели до сих пор жалуются на частые проверки со стороны правоохранительных органов. Об этом сегодня, 27 января, в ходе заседания правительства сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, несмотря на то что в прошлом году правительство приняло решение снизить налоговые ставки, проблемы все равно существуют.

"Для улучшения бизнес-среды в прошлом году мы проработали снижение налоговых ставок. Однако несмотря на это не сократились проверки со стороны правоохранительных органов. До сих пор существуют коррупционные схемы, в частности на уровне МСУ. Например, есть недовольства по части выделения участков для получения энергомощности. Главным результатом 2016 года стало преодоление глубокого спада национальной экономики на фоне нарастания глобальных экономических рисков и сохранение положительной динамики экономического роста", - сказал Кожошев.

Он отметил, что с начала прошлого года экономика страны показывала нисходящий тренд, который сменился положительной динамикой только с августа месяца, где экономический рост вышел на траекторию роста и стал демонстрировать положительную тенденцию.

"Однако на экономическое развитие страны все еще продолжают оказывать влияние снижение/замедление экономического роста в основных странах-партнерах – России (99,4%) и Казахстане (100,8 , что сказывается на отечественной экономике через каналы торговли и объемы притока денежных переводов в страну", - подчеркнул он.