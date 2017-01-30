Итоги Третьего шахматного фестиваля

В Бишкеке завершился ежегодный Третий шахматный фестиваль, который организовала Федерация шахмат КР совместно с ТРЦ Bishkek Park.
Всего на участие подали заявки 300 детей, а предотбор прошли 200 детей до 16 лет. Самому младшему участнику было всего 4 года.
Во время фестиваля прошла одновременная игра с юным чемпионом Кыргызстана и обладателем золота первенства Западной Азии Русланом Съездбековым.
Победители получили памятные призы от партнеров FunCity, G-shok, "Оранжевый слон", "Графский", "Умный подарок". Все участники отметили, что были рады поучаствовать в таком масштабном мероприятии. Во время закрытия фестиваля состоялся яркий концерт с участием юных талантов.
Следующий турнир планируется провести весной следующего года также в ТРЦ Bishkek Park.
Список победителей Третьего шахматного фестиваля:
Среди детей до 8 лет:
Среди девочек до 11 лет:
Среди девочек до 16 лет:
Среди мальчиков до 11 лет:
Среди мальчиков до 16 лет:
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