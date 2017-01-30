Итоги Третьего шахматного фестиваля

 0

В Бишкеке завершился ежегодный Третий шахматный фестиваль, который организовала Федерация шахмат КР совместно с ТРЦ Bishkek Park.

Всего на участие подали заявки 300 детей, а предотбор прошли 200 детей до 16 лет. Самому младшему участнику было всего 4 года.

Во время фестиваля прошла одновременная игра с юным чемпионом Кыргызстана и обладателем золота первенства Западной Азии Русланом Съездбековым.

Победители получили памятные призы от партнеров FunCity, G-shok, "Оранжевый слон", "Графский", "Умный подарок". Все участники отметили, что были рады поучаствовать в таком масштабном мероприятии. Во время закрытия фестиваля состоялся яркий концерт с участием юных талантов.

Следующий турнир планируется провести весной следующего года также в ТРЦ Bishkek Park.

Список победителей Третьего шахматного фестиваля:

Среди детей до 8 лет:

  1. 1-е место - Келгенбаева Татына
  2. 2-е место - Курбанбаев Залкар
  3. 3-е место - Алыбаков Наиль

Среди девочек до 11 лет:

  1. 1-е место - Съездбекова Айжан
  2. 2-е место - Момункулова Иманнур
  3. 3-е место - Орозбекова Аиза

Среди девочек до 16 лет:

  1. 1-е место - Заирбек к. Бегимай
  2. 2-е место - Усупбекова Зарина
  3. 3-е место - Андашева Алтынай

Среди мальчиков до 11 лет:

  1. 1-е место - Юнусов Нуриддин
  2. 2-е место - Маратбеков Ерасыл
  3. 3-е место - Токтомушев Бек

Среди мальчиков до 16 лет:

  1. 1-е место - Орозбеков Эльдияр
  2. 2-е место - Съездбеков Руслан

В центре внимания

URL: http://www.vb.kg/354546
Теги:
BishkekPark
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  