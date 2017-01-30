Сегодня: дешевеют ГСМ, ждем Путина и Эрдогана, в Кара-Балте не выбрали мэра

ГСМ станут дешевле. В феврале розничные цены на бензин и дизель должны снизиться на 2-2,5 сома. Дело в том, что теперь действуют унифицированные железнодорожные тарифы для транзита товаров через Казахстан. Благодаря этому уменьшилась стоимость доставки ГСМ в Кыргызстан. Экономия приличная - 45-48 долларов с каждой тонны.

Таким образом, с прибытием новых партий нефтепродуктов цены на заправках будут тоже постепенно снижаться. Кроме того, в правительстве КР намерены предпринять меры, чтобы стоимость ГСМ оставалась неизменной во время проведения весенне-полевых работ. Потребность в ГСМ на этот период определена в пределах 100 тысяч тонн дизельного топлива и 26 тысяч тонн бензина. Весь объем контрактуется заранее. Поэтому ни повышения цен, ни дефицита быть не должно.

К нам едут Путин и Эрдоган. Оба лидера планируют посетить Кыргызстан в 2017 году. Уже несколько источников сообщили, что президент России посетит Бишкек в рамках Центральноазиатского турне в конце февраля. Официально подтвердил эту информацию и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Точная дата визита пока неизвестна, этот вопрос находится на стадии согласования.

Приезд президента Турции состоится, скорее всего, позже. Пока не сообщаются даже приблизительные его строки. Принципиально согласовано только то, что Реджеп Тайип Эрдоган посетит Бишкек в 2017 году. Вопросы подготовки к переговорам прорабатывают посол Кыргызстана Ибрагим Жунусов и главный советник президента Турции Ялчын Топчу. Они отметили важность поддержания постоянного диалога путем организации и проведения двусторонних визитов.

Горкенеш Кара-Балты близок к самоликвидации. Сегодня из-за отсутствия кворума там были сорваны выборы мэра города. Создалась патовая ситуация, когда часть депутатов готова пожертвовать своими мандатами, чтобы не дать возможность действующему градоначальнику Данияру Шабданову вновь занять кресло мэра.

Против Шабданова выступают 13 депутатов местного кенеша, и их игнорирование заседаний влечет за собой отсутствие кворума и невозможность начать сессию. Спецпредставитель ЦИК по Жайылскому району проинформировала депутатов о том, что по закону, если горкенеш не сможет избрать мэра во второй раз, то произойдет его роспуск. Новая дата голосования будет объявлена в течение трех дней.

Повлиять на неправосудное решение. В Кыргызстане пользователи интернета организовали в виртуальном пространстве бессрочный митинг с требованием начать служебную проверку в отношении судьи Сабыра Соодонбекова. Активисты считают, что он вынес слушком мягкий приговор насильнику, который надругался над молодой женщиной на глазах у ее малолетнего ребенка. Эта история, получившая широкую огласку, произошла в конце июля 2016 года в окрестностях Балыкчы. Так, преступнику назначили наказание "ниже низшего предела". Ему дали всего 4 года лишения свободы.

Акция протеста заключается в том, что пользователи социальных сетей делятся постом, в котором требуют назначить расследование деятельности судьи Тонского районного суда Сабыра Соодонбекова. Интернет-сообщество полагает, что он сознательно в сговоре с прокуратурой переквалифицировал вменяемую насильнику статью на более мягкую. Если действия сексуального характера были связаны с отягчающими обстоятельствами, преступник должен был получить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Цель активистов - привлечь максимальное внимание общественности к неправосудному, на их взгляд, решению. Теперь же, когда акция приобрела внушительный масштаб, дальше закрывать глаза на этот чрезмерно мягкий приговор уже невозможно. К защите потерпевшей подключился институт омбудсмена. Организаторы интернет-митинга надеются, что на их призывы откликнутся и компетентные органы, которые имеют законные рычаги влияния на тех, кто злоупотребляет своим высоким положением.

В школах Кыргызстана в целях безопасности вводится пропускной режим. Посторонним лицам вход в учебные заведения должен быть запрещен, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Кыргызстана. Ведомство разослало по школам инструктивно-методическое письмо.

В соответствии с инструкцией при отсутствии материальной и финансовой возможности содержать службу безопасности, директору необходимо организовать дежурство по школе и охрану у входа техническим персоналом, дежурным учителем или дежурным администратором. Пока есть только факт появления такой директивы, непонятно то, как она будет исполняться.

Резкое похолодание. Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. С 30 января по 1 февраля на большей части территории республики ожидаются осадки и понижение температуры. В отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской областей будет наблюдаться налипание мокрого снега на провода и деревья. Местами усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

1 февраля ожидается понижение температуры воздуха. Ночные заморозки будут наблюдаться практически повсеместно. До -15-ти в Чуйской и Таласской долинах, а также в Иссык-Кульской котловине. В горных районах Нарынской области столбики термометров будут опускать ниже -20 градусов. Морозно будет и в южном регионе по ночам - до -8 градусов.

На горных дорогах республики лавиноопасно. Выпавшие и ожидаемые осадки создают угрозу схода скопившихся на горных склонах масс снега. МЧС напомнило водителям, что при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.