Кыргызстанский поезд сошел с рельсов. Комиссия выясняет причины

Сегодня, 31 января, около 9 часов утра в селе Мерке Джамбульской области в Казахстане поезд, принадлежащий Кыргызстану сошел с железнодорожных путей. Общая протяженность состава - 57 вагонов. Как уточняют в ГП "Кыргыз темир жолу", последние четыре вагона сошли с рельсов, содержимое не повреждено.

Тепловоз перевозил уголь, в персонал поезда входили четверо граждан Кыргызстана, из них никто не пострадал. По сообщению пресс-службы ГП "Кыргыз темир жолу", в данное время на месте работает комиссия, в состав которой входят эксперты из Кыргызстана и Казахстана.

"Там не то чтобы крушение, там четыре вагона сошли с рельсов. Сейчас на месте работает комиссия с обеих сторон, они выясняют причину", - сообщил пресс-секретарь ГП "Кыргыз Темир Жолу" Эркин Каимов.