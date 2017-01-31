Минздраву не хватает еще 800 млн сомов для программ против ВИЧ/СПИДа

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Айдана Абдуваитова

В последующие пять лет сектору здравоохранения не хватает еще 4 млрд сомов для полноценного финансирования программ против ВИЧ/СПИДа. Об этом сегодня, 31 января, было заявлено на круглом столе по эпидемиологический ситуации с ВИЧ.

По словам замминистра здравоохранения Олега Горина, в 2017 году финансирование Минздрава увеличилось до 15 млрд сомов, но этого все равно недостаточно для полноценного финансирования программ против ВИЧ/СПИДа.

"Не хватает еще 4 миллиардов. Финансирование нужно увеличивать. Над этим мы работаем, и понимание с Минфином есть. Но дело в том, что если эпидемия выйдет из-под контроля, то финансирования станет необходимо еще больше. Болезнь легче предупредить, чем лечить", - сказал Горин.

Председатель Общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев отметил, что недостающие 4 млрд сомов – это суммарное финансирование программ против ВИЧ/СПИДа за 5 лет, то есть ежегодно Минздраву дополнительно потребуется около 800 млн сомов как минимум.

Напомним, Глобальный фонд, выступающий основным донором программ против ВИЧ/СПИДа и туберкулеза начал поэтапное сокращение финансирования программ в Кыргызстане. На 2018-2020 годы Глобальный фонд выделил только $3,7 млн, тогда как объем финансирования в 2014 году был в два раза больше. И недостающую часть кыргызская сторона должна покрывать сама.

По предварительным прогнозам, если не активизировать профилактические программы, то к 2020 году число пациентов с ВИЧ/СПИДом увеличится в три раза и достигнет 20 тысяч человек. Сейчас в стране зарегистрированы 7 100 пациентов с вирусом и болезнь находится в концентрированной зоне.

URL: http://www.vb.kg/354596
Теги:
ВИЧ/СПИД
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