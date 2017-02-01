В Бишкеке определили сильнейших таэквондистов Кыргызстана

В спорткомлексе университета "Манас" в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по таэквондо-WTF. В однодневном турнире медали разыгрывались среди юниоров и взрослых.

В частности, в чемпионате страны среди взрослых за 10 комплектов наград боролись 60 таэквондистов женщин и мужчин. Девушки состязались в пяти весовых категориях и чемпионами страны стали Жолдошбекова Айдана, Мырзабекова Эльвина, Абдурахимова Сауле, Ашимова Айгерим и Нарынбекова Жанара.

Среди мужчин золото чемпионата завоевали Осмонов Искендер, Асанбеков Нурсултан, Абдрахимов Асет, Ташанов Арген и Айтахунов Акбар.

В юниорском чемпионате на даян вышли около 70-и спортсменов со всей республики. Девушки боролись за три комплекта наград и обладателем золотых медалей стали Курман Арина, Беседина Анастасия и Хамидова Диана.

Оставшиеся семь комплектов медалей разыграли юноши, и высшей пробы награды удостоились Шабданбеков Дуулат, Махметов Ансар, Курманалиев Элдар, Осмонкожоев Акылбек, Якушев Владислав, Эмилов Ислам и Юбуров Алияр.