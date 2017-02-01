В Бишкеке определили сильнейших таэквондистов Кыргызстана

130  0
Гулиза Авазова

В спорткомлексе университета "Манас" в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по таэквондо-WTF. В однодневном турнире медали разыгрывались среди юниоров и взрослых.

В частности, в чемпионате страны среди взрослых за 10 комплектов наград боролись 60 таэквондистов женщин и мужчин. Девушки состязались в пяти весовых категориях и чемпионами страны стали Жолдошбекова Айдана, Мырзабекова Эльвина, Абдурахимова Сауле, Ашимова Айгерим и Нарынбекова Жанара.

Среди мужчин золото чемпионата завоевали Осмонов Искендер, Асанбеков Нурсултан, Абдрахимов Асет, Ташанов Арген и Айтахунов Акбар.

В юниорском чемпионате на даян вышли около 70-и спортсменов со всей республики. Девушки боролись за три комплекта наград и обладателем золотых медалей стали Курман Арина, Беседина Анастасия и Хамидова Диана.

Оставшиеся семь комплектов медалей разыграли юноши, и высшей пробы награды удостоились Шабданбеков Дуулат, Махметов Ансар, Курманалиев Элдар, Осмонкожоев Акылбек, Якушев Владислав, Эмилов Ислам и Юбуров Алияр.

URL: http://www.vb.kg/354670
Теги:
таэквондо, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  