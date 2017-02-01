В ДТП в России серьезно пострадали кыргызстанцы

Недалеко от Москвы произошло крупное ДТП с участием автомобилей УАЗ и Toyota. В результате столкновения УАЗ загорелся, внутри него находились люди.

Авария произошла на Варшавском шоссе в Новой Москве. 8 человек погибли на месте. Позже один из раненых скончался на руках у медиков. Как сообщает Рен ТВ, среди пострадавших есть кыргызстанцы, которые находились в автомобиле Toyota. Они направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово. Предположительно, они собирались получить трудовые патенты.

Выжить в аварии удалось только троим - Амикулову З. (29 лет), Кылычбеку У. (22 года), Авенкулову Г. (29 лет). Они были доставлены в больницу санитарным вертолетом. Они находятся в тяжелом состоянии и без сознания, им оказывается вся необходимая медпомощь, заявили в департаменте здравоохранения.

В СМИ появилась версия, что водитель Toyota мог выехать на встречку и врезаться в УАЗ. Известно, что иномарка ехала по Варшавскому шоссе в сторону области. Смертельное столкновение двух машин произошло на 33-м километре трассы при повороте на Коротыгино.