В ДТП в России серьезно пострадали кыргызстанцы

875  0
www

Недалеко от Москвы произошло крупное ДТП с участием автомобилей УАЗ и Toyota. В результате столкновения УАЗ загорелся, внутри него находились люди.

Авария произошла на Варшавском шоссе в Новой Москве. 8 человек погибли на месте. Позже один из раненых скончался на руках у медиков. Как сообщает Рен ТВ, среди пострадавших есть кыргызстанцы, которые находились в автомобиле Toyota. Они направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово. Предположительно, они собирались получить трудовые патенты.

Выжить в аварии удалось только троим - Амикулову З. (29 лет), Кылычбеку У. (22 года), Авенкулову Г. (29 лет). Они были доставлены в больницу санитарным вертолетом. Они находятся в тяжелом состоянии и без сознания, им оказывается вся необходимая медпомощь, заявили в департаменте здравоохранения.

В СМИ появилась версия, что водитель Toyota мог выехать на встречку и врезаться в УАЗ. Известно, что иномарка ехала по Варшавскому шоссе в сторону области. Смертельное столкновение двух машин произошло на 33-м километре трассы при повороте на Коротыгино.

URL: http://www.vb.kg/354714
Теги:
ДТП, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  