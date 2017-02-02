Задержаны сотрудники ОВД, избившие парня возле кафе

Правоохранители, избившие молодого человека возле кафе "Оливье", задержаны. В данное время ведется допрос подозреваемых, выясняется причина инцидента. Об этом сообщают в пресс-службе столичного ГУВД.

В интернет-ресурсах и социальных сетях распространено видео, на котором запечатлено нападение сотрудников ОВД на парня. На кадрах видно, что молодой человек не создавал провоцирующих действий, инициатором потасовки были люди в погонах.

Отметим, ранее распространялась информация, что данные правонарушители являлись сотрудниками ОВД Аламудунского района Чуйской области. На данный момент, по словам пресс-секретаря столичного ГУВД, эта версия уточняется.

"Какое это ОВД, мы сейчас сказать точно не можем, мы до этого считали, что это Аламудунское. Но сейчас поступила другая информация. Нашли их быстро, там есть видеокамера и охранники их опознали. Что их сподвигло на это, пока неизвестно, подозреваемые вызываются на допрос. Сейчас, как только проясним картину происшествия, передадим дело в прокуратуру", - сообщил пресс-секретарь ГУВД г. Бишкек Олжобай Казабаев.