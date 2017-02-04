МВД: Школьница, совершившая суицид, страдала эпилепсией

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ВБ

По факту суицида школьницы в столице не имеется каких-либо подтвержденных данных, что она играла в виртуальные игры в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сегодня, 4 февраля, примерно в 06.55 в дежурную часть УВД Октябрьского района г.Бишкек поступил вызов о факте обнаружения тела девушки.

По приезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что несовершеннолетняя, 1999 г.р., спрыгнула с 8-го этажа дома.

По полученным из столичного ГУВД данным, девочка-подросток проживала с сорокапятилетней родственницей, работающей в Бишкеке. Мать несовершеннолетней в данный момент проживает в России, родители в разводе уже давно.

Ранее несовершеннолетняя проживала с матерью и училась Москве, обращалась к психиатру - "страдала эпилепсией". В прошлом году весной подростка привезли и оставили в Бишкеке для смены климата по состоянию здоровья.

Училась она в 11 классе. Девочка три дня не приходила в школу, сообщили в общеобразовательном учреждении.

Со слов родственницы, несовершеннолетняя три дня жаловалась на сильные головные боли, пила лекарство, которое прописали врачи в РФ.

По предварительным оперативным данным, самоубийство не имеет отношения к виртуальным играм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.

На данный момент нет никаких подтвержденных данных, что девочка играла в виртуальные игры в соцсетях. В настоящее время выясняются все связи школьницы, близкий круг общения, отношения с одноклассниками, родителями, родственниками, сообщили в МВД.

URL: http://www.vb.kg/354852
Теги:
суицид, Бишкек
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