Минсельхоз предлагает перейти от выращивания зерна к другим культурам

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Аида Джумашева

В Кыргызстане крестьяне не получают нужное количество урожая и доход от выращивания зерна. Об этом сегодня, 6 февраля, на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

По его словам, в прошлом году количество засева зерном сократилось на 13 гектаров земли.

"Среди крестьян проводятся разъяснительные работы. Снижение посевной земли связано с тем, что многие не получают необходимого количества урожая. Мы предлагаем переходить на другие виды посевов, в частности, выращивание плодовых. Мы стараемся сохранить тот объем урожая зерна, несмотря на то, что площадь посевных сокращается. До 300-400 тыс. тонн зерна Кыргызстан получает с соседних стиран, порядка 100 тыс. тонн производим сами, требуется - 1 млн 900 тыс. тонн. Страна не сможет полностью себя обеспечить зерном. Необходимо сеять то, от чего мы можем получить доход", - сказал Мурашев.

URL: http://www.vb.kg/354905
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
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Комментарии
MaX asdf
06.02.2017, 11:59
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Они что предлагают нам яблоки жрать вместо хлеба?

Может надо наконец начать помогать крестьянам, развивать сельское хозяйство в стране, а не только бюджет разворовывать и глупые советы давать?

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Куба Назаров
06.02.2017, 13:28
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Комментариев: 3

Им надо год с фасолью вспомнить,когда народ перешел на что то другое,итог всем известен.

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