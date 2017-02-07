На 300 млн долларов вырос госдолг Кыргызстана в 2016 году

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По состоянию на 31 декабря 2016 года размер государственного долга Кыргызстана составил 4 млрд 105,44 млн долларов США, или 284 млрд 220,13 млн сомов. Такие данные приводит Министерство финансов КР.

К концу 2015 года госдолг Кыргызстана оценивался в 3 млрд 805 млн долларов. Таким образом, в течение 2016 года размер госдолга страны вырос на 300 млн долларов США. Однако в национальной валюте госдолг страны за год снизился на 4,6 млрд сомов.

В структуре государственного долга внешний госдолг составляет 3 млрд 782,74 млн долларов США, или 261 млрд 879,68 млн сомов; внутренний - 322,70 млн долларов, или 22 млрд 340,45 млн сомов.

URL: http://www.vb.kg/354951
Теги:
бюджет, долг, Министерство финансов
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