МВД передаст Генпрокуратуре функции по выдаче справок о судимости

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Гулиза Авазова

Министерство внутренних дел передаст функции по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости Генеральной прокуратуре. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил депутат Тынчтык Шайназаров на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня на заседании парламента рассматривают проект закона, где работодатели сами обязаны запрашивать справку о судимости человека, который устраивается на работу.

"Если депутаты примут законопроект, не получится ли, что он не будет работать, пока функции не будут переданы?" - поинтересовался Шайназаров.

Отвечая на вопросы своих коллег, докладчик и инициатор законопроекта Дастан Бекешев отметил, что сейчас создается электронная база в МВД о судимости людей и это также будет передано Генпрокуратуре. "Поправки касаются только Трудового кодекса и делается это, чтобы облегчить жизнь обычным людям", - сказал он.

Также он добавил, что информация о количестве судимых по стране является засекреченной. Однако Ирина Карамушкина отметила, что, возможно, они попросту не подсчитали количество людей.

URL: http://www.vb.kg/355035
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, суд
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