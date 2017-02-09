Музеи КР: новая инструкция по учету и обеспечению сохранности экспонатов

Министерство культуры, информации и туризма КР утвердило инструкцию по учету и хранению музейных предметов и коллекций, находящихся в музеях Кыргызстана.

Новые нормы были разработаны ведомством в целях обеспечения юридической охраны и сохранности музейных предметов и коллекций, которые находятся во всех музеях республики.

Инструкция четко распределяет ответственность по исполнению функциональных обязанностей между директором музея, главным хранителем, заместителем директора по научной работе и заместителем директора по административно-хозяйственной части.

Инструкция состоит из десяти разделов, где описан состав музейных фондов и порядок учетно-хранительской работы, учета и хранения музейных предметов, в том числе предметов из драгоценных металлов и камней, работы по реставрации и консервации, использования музейных предметов, сохранности при упаковке и транспортировке, а также списания предметов из фондов музеев.

Согласно положениям инструкции, музеи Кыргызстана также принимают собственную внутреннюю инструкцию, в которой отражается специфика учета, внутримузейного движения и организации хранения музейных предметов.