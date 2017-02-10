В январе объем ВВП увеличился на 7,8%

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Айдана Абдуваитова

В январе объем ВВП Кыргызстана составил 24 млрд сомов. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила начальник управления экономической статистики и национальных счетов Гульжан Сатыбекова.

По данным Нацстаткома, по сравнению с январем 2016 года показатель ВВП увеличился на 7,9%.

На рост повлияло увеличение объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Наибольшая структура ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги - около 49%, доля промышленности составила около 23%, сельского хозяйства – 9% и строительства – более 3%.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем ВВП в январе этого года составил примерно 21 млрд сомов.

URL: http://www.vb.kg/355175
Теги:
ВВП, экономика
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