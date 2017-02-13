В ЖК предлагают увеличить финансирование перерабатывающей промышленности

В 2016 году 13,2 тысячи сельхозпроизводителей получили кредитов на общую сумму 4,8 млрд сомов. Об этом сегодня, 13 февраля, в ходе заседания парламентского комитета по бюджету и финансам заявил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, в бюджете этого года для поддержки сельского хозяйства заложено 700 млн сомов.

"В частности, 300 млн сомов будут направлены на выплату последнего транша "Финансирование сельского хозяйства - 4" 2016 года, 400 млн сомов – первый транш пятой фазы данного проекта на 2017 год. В течение года мы будем искать дополнительные источники финансирования", - сказал Касымалиев.

Он добавил, что предварительно на кредитование перерабатывающей промышленности планируется направить 661 тыс. сомов. Кредиты выдаются под 6% сроком на 3 года.

В свою очередь депутат от фракции СДПК Торобай Зулпукаров отметил, что в перспективе необходимо увеличить финансирование перерабатывающей промышленности.

Парламентарий добавил, что необходимо рассмотреть возможность увеличения срока выдачи кредита.