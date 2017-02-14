Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев принял участие в заседании коллегии Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, на которой были подведены итоги 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Абулгазиев отметил, что завершение строительства, модернизации фитосанитарных, ветеринарных лабораторий, цехов по убою скота остается одной из главных задач и подчеркнул, что вопрос идентификации животных находится на особом контроле у правительства страны. Также он напомнил о необходимости завершения идентификации дойных коров в течение 2017 года.

Между тем первый вице-премьер раскритиковал работу по приведению в порядок убойных цехов и точек по продаже мяса в городах Бишкек и Ош. В этой связи он поручил в срок до мая этого года провести все необходимые мероприятия по приведению их в порядок.

"Необходимо повысить квалифицированность и ответственность специалистов по ветеринарии. Специалистов в данной отрасли не так много, нельзя возлагать эту работу на случайных людей. Необходимо с участием органов местного самоуправления проводить разъяснительные работы среди населения о необходимости идентификации животных", - сказал первый вице-премьер-министр.

На сегодняшний день по республике идентификацию прошли более 50 тысяч голов крупного рогатого скота и собрано более 450 тысяч сомов денежных средств.