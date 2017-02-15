Футзал: сегодня стартовал розыгрыш Кубка Кыргызстана

Сегодня, 15 февраля, стартовал очередной розыгрыш Кубка Кыргызстана по футзалу. За главный трофей поборются 8 команд.
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, финальная стадия турнира началась матчем между "Восток-Электро" и "Баткен". Игры проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" в Бишкеке. Финальный поединок состоится 19 февраля.
Отметим, за выход в финальную часть кубка боролись 79 команд в семи различных зонах, больше всех принимали участие команды из Нарына и Чуйской области.
По итогам отборочного этапа в финальную вышли восемь команд:
Команды поделены на две группы и сыграют в один круг. В частности в группе "А" играют "Востокэлектро", "Алга-Бишкек", Batken city и "Достук". В другую группу попали Erem, "Мурас", "ГНС" и "Талас".
Расписание матчей:
15 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля (полуфинал)