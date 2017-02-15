Футзал: сегодня стартовал розыгрыш Кубка Кыргызстана

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Гулиза Авазова

Сегодня, 15 февраля, стартовал очередной розыгрыш Кубка Кыргызстана по футзалу. За главный трофей поборются 8 команд.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, финальная стадия турнира началась матчем между "Восток-Электро" и "Баткен". Игры проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" в Бишкеке. Финальный поединок состоится 19 февраля.

Отметим, за выход в финальную часть кубка боролись 79 команд в семи различных зонах, больше всех принимали участие команды из Нарына и Чуйской области.

По итогам отборочного этапа в финальную вышли восемь команд:

  1. Алга-Бишкек" – финалист зоны "Бишкек – Чуй"
  2. "ГНС" – победитель зоны "Бишкек-Чуй"
  3. Erem – победитель зоны "Ош – Ошская область"
  4. "Талас" – победитель зоны "Талас"
  5. Batken city – победитель зоны "Баткен"
  6. "Востокэлектро" – победитель зоны "Нарын"
  7. "Достук" – победитель зоны "Жалал-Абад"
  8. "Мурас" – победитель зоны "Ысык – Кол"

Команды поделены на две группы и сыграют в один круг. В частности в группе "А" играют "Востокэлектро", "Алга-Бишкек", Batken city и "Достук". В другую группу попали Erem, "Мурас", "ГНС" и "Талас".

Расписание матчей:

15 февраля

  1. Восток-Электро – Баткен
  2. Алга – Достук
  3. Erem – ГНС
  4. Мурас – Талас

16 февраля

  1. Талас – Erem
  2. ГНС – Мурас
  3. Достук – Востокэлектро
  4. Баткен – Алга

17 февраля

  1. Востокэлектро – Алга
  2. Баткен – Достук
  3. Erem – Мурас
  4. ГНС – Талас

18 февраля (полуфинал)

  1. А1-В2
  2. В1-А2

URL: http://www.vb.kg/355421
Теги:
кубок, турнир, футзал
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