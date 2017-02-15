Футзал: сегодня стартовал розыгрыш Кубка Кыргызстана

Сегодня, 15 февраля, стартовал очередной розыгрыш Кубка Кыргызстана по футзалу. За главный трофей поборются 8 команд.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, финальная стадия турнира началась матчем между "Восток-Электро" и "Баткен". Игры проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" в Бишкеке. Финальный поединок состоится 19 февраля.

Отметим, за выход в финальную часть кубка боролись 79 команд в семи различных зонах, больше всех принимали участие команды из Нарына и Чуйской области.

По итогам отборочного этапа в финальную вышли восемь команд:

Алга-Бишкек" – финалист зоны "Бишкек – Чуй" "ГНС" – победитель зоны "Бишкек-Чуй" Erem – победитель зоны "Ош – Ошская область" "Талас" – победитель зоны "Талас" Batken city – победитель зоны "Баткен" "Востокэлектро" – победитель зоны "Нарын" "Достук" – победитель зоны "Жалал-Абад" "Мурас" – победитель зоны "Ысык – Кол"

Команды поделены на две группы и сыграют в один круг. В частности в группе "А" играют "Востокэлектро", "Алга-Бишкек", Batken city и "Достук". В другую группу попали Erem, "Мурас", "ГНС" и "Талас".

Расписание матчей:

15 февраля

Восток-Электро – Баткен Алга – Достук Erem – ГНС Мурас – Талас

16 февраля

Талас – Erem ГНС – Мурас Достук – Востокэлектро Баткен – Алга

17 февраля

Востокэлектро – Алга Баткен – Достук Erem – Мурас ГНС – Талас

18 февраля (полуфинал)