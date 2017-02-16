Омурбек Бабанов: В стране идет саботаж кыргызского языка

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане идет саботаж кыргызского языка. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил депутат Омурбек Бабанов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, было предусмотрено 200 млн сомов, чтобы 50% передач на госканале выходили на государственном языке. "Но я включаю ОТРК - и ни одной передачи на кыргызском, даже на музыкальном канале", - добавил он.

По мнению Бабанова, Министерство культуры приводит разные причины и уже год не получается принять закон. "Как будет развиваться страна, если своего государственного языка нет на госканале. Идет саботаж кыргызского языка в стране", - отметил он.

Он добавил, что проект закона уже был одобрен во втором чтении. В срочном порядке приняли 20 законов, этот нужно внести на третье чтение и принять", - заключил Бабанов.

URL: http://www.vb.kg/355480
Теги:
кыргызский язык, Омурбек Бабанов
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Комментарии
Галина Нежданная
16.02.2017, 10:50
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 1
Комментариев: 3

попиарится решил на популярной теме. не в то время включает видимо. я например когда каналы листаю, так в 80% случаев на кыргызоязычные передачи попадаю. 

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Жалоба модератору
Абонент
16.02.2017, 10:54

Начались предвыборные выступления. Следующая тема - мигранты

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Жалоба модератору
йфя
16.02.2017, 11:00

в аилах все говорят на кыргызском, но развития  не видно. Пора понять, что что экономическое развитие КР не зависит ни от языка, ни от цвета флага, ни от флагштока на горе, ..........

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Жалоба модератору
антипропаганда
16.02.2017, 11:04

Ну, началось. Какие там еще популярные темы для кандидатов в президенты? Про Кумтор все забыли, пора напомнить канадцам, чтоб им жизнь медом не казалась.

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бишкек
16.02.2017, 12:05

ой бабанов успокойся,не быть тебе президентом

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Жалоба модератору
Тю-тю
16.02.2017, 12:32

Где это он включает и когда????? Местные каналы, особенно ОТРК, уже почти всё на кырг.яз.

Не знает за что зацепиться???

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Murat Temir
16.02.2017, 12:49
Карма: -41
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Плюсов: 31
Минусов: 72
Комментариев: 108

Передачи,кино и концерты на кыргызском языке только после 12 ночи. Днем 90% на русском.

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Жалоба модератору
Murat Temir
16.02.2017, 12:49
Карма: -41
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 72
Комментариев: 108

Передачи,кино и концерты на кыргызском языке только после 12 ночи. Днем 90% на русском.

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Жалоба модератору
Ванкувер
16.02.2017, 12:53

Русскоязычных почти не осталось в стране, о чем вообще речь?

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