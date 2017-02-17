Нарушителей порядка будут привлекать к общественным работам

В муниципальной администрации по Свердловскому району Бишкека совместно со Свердловским районным судом начали привлекать нарушителей к общественным работам, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В настоящее время уже пять наших горожан, преступивших закон, в сопровождении сотрудников милиции будут убирать выделенную территорию.

Нарушители будут заняты в подборе мусора, очистке территорий от снега. Всем необходимым инвентарем временные работники будут обеспечены.

Привлекать к общественным работам будут по 23 правонарушениям, среди которых: мелкое хулиганство, выброс, сжигание мусора в неустановленных местах, повреждение или самовольная вырубка древесно-кустарниковых насаждений, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, а также управление транспортным средством водителями в нетрезвом состоянии и другие.

Свердловская районная администрация считает, что подобное наказание - это эффективная профилактика правонарушений, которая позволяет нарушителю осознать ответственность перед государством и обществом.