Горняки помогут жителям районов на юге страны, пострадавшим от лавин

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ВБ

Горняки, работающие в Чон-Алайском и Чаткальском районах, окажут помощь местным жителям в преодолении чрезвычайной ситуации. Об этом заявили десятки компаний-недропользователей, которые провели совместное собрание.

Как известно, в Чон-Алайском и Чаткальском районах в связи с обильными осадками случилось несколько чрезвычайных происшествий, повлекших человеческие жертвы, гибель скота, разрушения домов, завал дорог.

На собрании решено оказать посильную помощь местному самоуправлению и населению пострадавших от осадков районов в виде предоставления спецтехники для расчистки дорог от снега и топлива (солярка, уголь).

В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования КР отмечают, что ряд недропользователей ежегодно добровольно предоставляют свои силы и средства для органов местного самоуправления при чрезвычайных ситуациях.

URL: http://www.vb.kg/355748
Теги:
Чаткальский район, Чон-Алайский район, чрезвычайные ситуации
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