"Я гонюсь за мечтой" - сноубордист-паралимпиец из США Флеми в Кыргызстане

174  0
ВБ

23 февраля на горнолыжной базе "Каракол" сноубордист-паралимпиец Дастин Флеминг проведет занятия по зимним видам спорта для 30 местных детей-сирот и детей из нуждающихся семей Каракола и близлежащих сел.

"Я снова гонюсь за мечтой, и эта мечта – стать участником Паралимпийских игр 2018 года в Южной Корее ", - говорит Дастин. Он путешествует по всему миру, участвуя в соревнованиях, чтобы попасть в национальную сборную команды США, и это является делом его жизни.

Дастин также встретится с кыргызстанскими спортсменами и руководителями Государственного агентства физической культуры и спорта КР, Федерации сноуборда и Национального Паралимпийского комитета.

В апреле 2004 года Дастин Флеминг начал службу в элитном подразделении корпуса морской пехоты США "Force Recon". Два года спустя, в 2006 году жизнь Дастина радикально изменилась. Во время совершения пешего патруля он получил ранение в правую ногу. После ранения и потери ноги перед Дастином встали трудные вопросы о том, как жить дальше.

В ноябре 2012 года он оставил свой дом и стал жить в горах, чтобы начать тренировки в новом виде спорта – сноубординге.

URL: http://www.vb.kg/355771
Теги:
Каракол, сноуборд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  