Опять сухофрукты. Опять контрабанда

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ВБ

Сегодня, 22 февраля, в Баткенской области пограничники задержали двух контрабандистов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Военнослужащие пограничного отряда в местности Карабак Баткенского района пресекли контрабанду сухофруктов общим весом 18 тонн из Таджикистана.

Нарушителями госграницы оказались кыргызстанцы, у которых отсутствовали разрешительные документы на провоз груза.

После оформления соответствующих документов задержанные и контрабанда переданы сотрудникам территориального подразделения ГТС КР.

URL: http://www.vb.kg/355806
Теги:
Баткенская область, контрабанда, Таджикистан, Погранслужба
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