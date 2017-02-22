Опять сухофрукты. Опять контрабанда

Сегодня, 22 февраля, в Баткенской области пограничники задержали двух контрабандистов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Военнослужащие пограничного отряда в местности Карабак Баткенского района пресекли контрабанду сухофруктов общим весом 18 тонн из Таджикистана.

Нарушителями госграницы оказались кыргызстанцы, у которых отсутствовали разрешительные документы на провоз груза.

После оформления соответствующих документов задержанные и контрабанда переданы сотрудникам территориального подразделения ГТС КР.