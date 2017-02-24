В марте в Бишкек с визитом приедет Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев планирует в начале марта посетить Бишкек в рамках участия в заседании Евразийского межправсовета. Об этом СМИ рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Предполагается, что 7 марта Дмитрий Медведев посетит Бишкек для участия в заседании Евразийского межправительственного совета", - сообщил он.

Медведев был с визитом в Кыргызстане 3 ноября 2016 года для участия в заседании Совета глав правительств ШОС. Тогда же состоялась встреча российского премьер-министра и президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

28 февраля состоится визит в Кыргызстан президента России Владимира Путина.