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В Бишкеке через четыре года здесь будет чудо-сад

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- Канат Кожоев
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А может, и не через четыре. Может, чуть раньше или чуть позже. Главное – осязаемая надежда на возрождение былой кыргызстанской гордости – Ботанического сада имени Энвера Гареева – уже появилась.

Занятые выживанием, ругающие безденежье, климат и плохую экологию, большинство бишкекчан как-то не задумываются о том, без чего нормальная человеческая жизнь немыслима. О парках, садах, скверах, которых остается все меньше. Которые когда-то назывались "зелеными друзьями", потом высокопарно – "легкими города". А они, в частности, ботанический сад, - не только легкие. И раскинувшиеся на огромных площадях дендрарии, цветники, оранжереи – это не только красиво. Скупым на эмоции прагматикам тоже есть за что любить и хранить эту красоту: именно здесь уже восемьдесят шесть лет разводятся-выводятся-выращиваются фрукты (в том числе и экзотические), лекарственные растения…

Ученый секретарь, научный сотрудник лаборатории экспериментальной ботаники Айша Омурбековна Турбатова и о саде, и о своей работе может рассказывать часами. Если ее с сожалением не остановить: народ сегодня здесь собрался по другому поводу. То, о чем она рассказывает, сейчас кажется фантастикой. Сейчас ботсад на грани выживания, а ведь его изначальное предназначение, если говорить официальным языком, - сохранение биологического разнообразия в условиях урбанизации и изменяющегося климата. Проще говоря, сад поддерживает связи с подобными учреждениями всего мира и делится с ними "биологическими видами". Кроме сохранения уже имеющихся, в Кыргызстан завозятся растения, которых здесь никогда не было – и, кажется, быть не могло. Сотрудники аккуратно проверяют их на выживаемость в нашем климате; одним создают поистине тепличные условия, другие приживаются сами по себе.

В ботсаду растут и диковинные цветы, и пальмы – с бананами и без, съедобными и нет, и еще много красивого, полезного и разного.

Проблемы и беды, которые переживает сад, - те же, что и у большинства заведений Кыргызстана. Острая нехватка сотрудников, техники и финансирования. Все взаимосвязано: попробуй заманить на работу человека, пообещав ему исключительно ручной, примитивный и очень тяжелый труд с использованием лопаты и граблей и зарплату такую, что и на неделю не растянешь. А еще прибавьте к этому хроническое маловодье последних лет… Отсутствие полива и ботанический сад – вещи несовместимые.

Прибавить следует и перебои с электричеством. Для оранжерейных растений они крайне вредны, если не сказать – губительны. В январе 2018 года, рассказывает директор сада Иван Валерьевич Хегай, когда случилась авария на ТЭЦ и город на несколько дней остался без отопления, оранжерея Ботанического сада имени Гареева безвозвратно лишилась многих видов теплолюбивых растений.

В прошлом году судьбой ботсада озаботился президент Садыр Жапаров. Выделил деньги из госбюджета и поручил провести реконструкцию теплиц, питомников, ирригационной системы. Такой подарок он сделал саду и его хранителям к 85-летнему юбилею.

А 86-й день рождения сад отметил при помощи участников ежегодного благотворительного марафона в защиту снежного барса и сотрудников издания "Башта".

Марафонцы, к слову, каждый год стартуют именно здесь. Сюда, в ботсад, вообще приходит много людей, интересующихся физкультурой и спортом и просто желающих поддержать физическую форму. Здесь хорошие дорожки для ходьбы и бега, пока еще свежий воздух, простор и тишина. А марафонцы в этом году решили переключить свое внимание с барса на сад.

- Я спросил у ребят, на какие цели они хотели бы пустить часть собранных членских взносов, - говорит генеральный директор компании Nomad Sport Арслан Малдыбаев. – Все захотели помочь ботаническому саду. Тем более что мы узнали: издательство "Башта" собирает деньги для поддержки ботсада. Его сотрудники собрали примерно полмиллиона сомов и хотели приобрести водовоз или трактор, но собранных денег не хватало…

Участники благотворительного марафона (четыре с половиной тысячи человек) решили присоединиться к инициаторам помощи и добавили еще чуть больше миллиона. В итоге сумма получилась внушительная – больше полутора миллионов сомов. Точнее – 1 620 700. Однако ни на трактор, ни на водовоз ее тратить не стали. Посоветовались с директором ботсада, Иван Хегай предложил купить оборудование, предназначенное для выполнения большей части ежедневных важных работ, и написал список того, в чем наиболее остро нуждаются сотрудники.

7 мая вся эта техника по списку передана ботаническому саду.

- Мы очень рады, что больше не придется работать по старинке, вручную, - благодарит дарителей Иван Валерьевич. – Раньше горожане оказывали посильную помощь в виде перчаток, лопат, мусорных мешков. Но в таком объеме помощь мы получаем впервые. Здесь мотоблоки, инструменты для окучивания и обрезки, автономные станции водоснабжения и многое другое. Есть и оборудование, благодаря которому можно быть спокойными за оранжерею: даже в самые лютые холода, даже при отключении электричества нежные растения теперь не замерзнут и не погибнут.

Деньги, к слову, потрачены не все. По словам Арслана Малдыбаева, осталось еще около трехсот тысяч сомов. Что на них еще докупить – решат совместно с директором.

Сразу после торжественной части работники ботанического сада опробовали новую технику. Остались довольны.


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URL: https://www.vb.kg/436943
Теги:
благотворительность, благоустройство, марафон, Бишкек, Кыргызстан, Ботанический сад
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