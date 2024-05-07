Военный парад на площади Победы 9 мая обещает быть зрелищным (фото)

Сегодня в Бишкеке на площади Победы проходит репетиция военного парада, который состоится 9 мая.

"В День Победы в марше примут участие военнослужащие Минобороны, Нацгвардии, Погранслужбы ГКНБ, Сил воздушной обороны, МЧС, курсанты Военного института и учащиеся Военного лицея. Также будут участвовать сотрудники МВД. Также вы видите коробки от каждого рода войск. Они тренировались и готовы к параду", - пояснили офицеры Минобороны.

Сами тренировки военнослужащих проходят настолько зрелищно, что это невольно заставляет прохожих останавливаться. Каждое движение и каждый шаг военнослужащих оттачивается до мелочей. Отрабатывается каждый жест, каждый поворот. Все, буквально, расписано по секундам. Так что военный парад в этом году точно обещает быть интересным и зрелищным.