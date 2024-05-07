8 мая в некоторых районах Бишкека не будет воды

В рамках ремонтных работ 8 мая будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 21:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения, ограниченный улицами:

• ул. Садовая – пр.Чуй – ул.Ч. Валиханова – линия железной дороги;

• ул. 7 Апреля – ул. Ауэзова – ул. Исакеева – ул.Ч. Валиханова.

Район отключения в жилых районах: жилой массив Учкун и микрорайон Учкун.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.