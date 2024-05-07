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ГКНБ: Ролик со слитками золота - провокация деструктивных сил

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В социальных сетях интернета распространяется провокационный видеоролик о некоем грузе со слитками золота, где неустановленное лицо заявляет о якобы их принадлежности к лицам, имеющим родственные связи с политическим руководством КР. По имеющимся данным, к подготовке указанного провокационного ролика имеют причастность отдельные граждане КР, находящиеся за пределами республики, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

ГКНБ КР отмечает, что в настоящее время со стороны деструктивных сил ведется целенаправленная информационная работа в социальных сетях, направленная на распространение ложных сведений, целью которой является дискредитация и создание негативного общественного мнения в отношении политического руководства Кыргызской Республики.

Подобные действия деструктивных сил несут потенциальную угрозу стабильности и поступательному развитию республики, а также могут послужить причиной эскалации общественно-политической обстановки и нанести ущерб безопасности государства.

ГКНБ КР заявляет, что публикуемая информация не соответствует действительности и призывает пользователей сети интернет воздержаться от распространения провокационных инсинуаций по данному факту, а также предупреждает о предусмотренной уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений.


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URL: https://www.vb.kg/436941
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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