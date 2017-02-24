В Бишкеке проходит митинг в поддержку Шыкмаматова и политзаключенных

Сегодня, 24 февраля, возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку политических заключенных, а также депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова.

По словам одного из организаторов Адиля Турдукулова, ГКНБ, Генеральная прокуратура и другие силовые структуры стали ресурсом власти для подавления политических оппонентов.

"То, что сейчас на допросе находится оппозиционный депутат - продолжение репрессивной политики властей. Если СМИ будут об этом умалчивать, то это давление только усилится. 28 марта мы намерены провести митинг около здания КТРК и направили соответствующее уведомление в мэрию и ГУВД", - сказал Турдукулов.

На митинге присутствует около 200 человек, среди них и депутаты парламента от фракции "Ата Мекен"- Аида Салянова, Наталья Никитенко, Бахадыр Сулейманов, Садык Шер-Нияз, Эмил Токтошев.

Общественный порядок на месте охраняют сотрудники милиции.