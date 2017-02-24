В Бишкеке проходит митинг в поддержку Шыкмаматова и политзаключенных

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 февраля, возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку  политических заключенных, а также депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова.

По словам одного из организаторов Адиля Турдукулова, ГКНБ, Генеральная прокуратура и другие силовые структуры стали ресурсом власти для подавления политических оппонентов.

"То, что сейчас на допросе находится оппозиционный депутат - продолжение репрессивной политики властей. Если СМИ будут об этом умалчивать, то это давление только усилится. 28 марта мы намерены провести митинг около здания КТРК и направили соответствующее уведомление в мэрию и ГУВД", - сказал Турдукулов.

На митинге присутствует около 200 человек, среди них и депутаты парламента от фракции "Ата Мекен"- Аида Салянова, Наталья Никитенко, Бахадыр Сулейманов, Садык Шер-Нияз, Эмил Токтошев.

Общественный порядок на месте охраняют сотрудники милиции.

URL: http://www.vb.kg/355871
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, ГКНБ, митинг
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Комментарии
Даке Маматкасым
24.02.2017, 13:38
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так предсказуемо что даже смешно.

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24.02.2017, 13:53

Все кто в солцезашитных очках, оперативные работники!

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Дамиль Байтиков
24.02.2017, 14:12
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ОБОН Саляновой теперь на допрос к Шыкмаматову пригнали? Да уж,  у ОБОНщиков началась золотая пора

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Айбек Бактыбеков
24.02.2017, 14:32
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Да это сами Атамекеновцы же!  Вон на фотке Улан Байышбеков засветился,  рядом чуть подальше Нурлан Мураталиевич ходит. Это все Ата-Мекеновцы. А простой народ их не поддерживает!

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Инна Хван
24.02.2017, 15:08
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Комментариев: 124

С каких пор коррупционеры стали политзаключенными? Удобно да иметь мандат, раз за прошлые грешки дело возбудили, а ты так оп и сразу политзаключенный

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