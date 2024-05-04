"Государства ЦА пользуются водой бесплатно, не возмещая затрат Кыргызстану"

Директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР доктор географических наук, профессор Догдурбек Чонтоев на международной конференции: "Дефицит гидроресурсов в Центральной Азии: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях" отметил, что важной проблемой в ЦА является отсутствие экономических принципов межгосударственного водопользования.

По его словам, введя плату за услуги по подаче воды для собственных (внутренних) водопользователей, государствами ЦА совершенно не учтен рыночный механизм оплаты за воду, получаемую с территории соседних государств.

"Они используют её по-прежнему бесплатно, не возмещая никаких затрат Кыргызстану за обслуживание и эксплуатацию водохранилищ и других ирригационных сооружений межгосударственного использования, регулирующих сток рек и подающих воду в соседние государства, т.е. эти объекты обслуживаются и содержатся только за счет бюджета республики", - пояснил спикер.

При этом он подчеркнул, что все водорегулирующие и водотранспортирующие сооружения, построенные более полувека назад, сегодня находятся в опасном техническом состоянии и представляют реальную угрозу разрушения, выхода из строя, что грозит катастрофой не столько Кыргызстану, сколько равнинным государствам, расположенным в низовьях рек – Узбекистану и Казахстану.

"В природном отношении Центральная Азия представляет собой единую территорию, единство которой обеспечивается, прежде всего, речными системами – Амударьей, Сырдарьей, Чу, Таласом. В такой ситуации только сообща, при долевом участии всех государств, может быть обеспечена надежная эксплуатация межгосударственных гидротехнических объектов, а, следовательно, и гарантированная водоподача", - пояснил глава Института водных проблем.

Он напомнил, что в советский период конфликтные ситуации между республиками ЦА при использовании трансграничных водных ресурсов практически отсутствовали, поскольку они рассматривались как общегосударственная собственность. После 1991 г. связи и структура единого хозяйственного механизма управления водными ресурсами были разрушены. На повестку дня встал вопрос по разработке новых правил и норм эффективного и рационального водопользования, а также необходимость пересмотра и переоценки нормативных документов и схем в сфере вододеления трансграничных водных ресурсов.

"В период формирующихся рыночных отношений между суверенными государствами ЦА сохраняются схемы комплексного использования и положения по вододелению, разработанные и принятые в советский период. Этими документами в разрезе каждой республики устанавливались квоты объемов водозабора, оросительные нормы, площади орошения. В настоящее время такой подход к использованию водных ресурсов для Кыргызстана и Таджикистана, на территории которых формируется практически весь поверхностный сток региона, является неприемлемым, поскольку ограничивает их интересы. На региональном уровне проблема изменения системы вододеления активно рассматривалась в период с 1994 по 1997гг. В 1997г. была завершена разработка "Региональной водной стратегии", где были даны рекомендациями по разработке современной стратегии вододеления. Однако горные республики – Кыргызстан и Таджикистан, не проявив должной настойчивости, остались на его прежнем уровне", - отметил Д. Чонтоев.

Он добавил, что каждая страна стремится защищать свои национальные интересы и использовать воду на своей территории, максимально извлекая выгоду для развития своей экономики. Однако, крайне важно осознать важность и необходимость сотрудничества в области использования трансграничных рек, отдавая приоритет коллективным интересам. При этом необходимо поддерживать экологическое равновесие в бассейнах рек.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" совместно с ОФ "Green Energy" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.