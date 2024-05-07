В Бишкеке на этой неделе ожидается жара до +31 градуса

В Бишкеке на этой неделе ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса.

По данным синоптиков, в столице сегодня, 7 мая, без осадков. Ветер переменных направлении 1-6 м/с. Днем +26…+28, ночью +12…+14.

8 мая без осадков, днем +27…29, ночью +13…15.

9 мая также без осадков, днем +29…+31, ночью +14…+16.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

10 мая ночью без осадков, днем временами дожди, грозы, днем +22…+24, ночью +15…+17.

11 мая ночью временами дожди, грозы, днем +18…+20, ночью +13…+15.

12 мая днем без осадков, а ночью временами дожди, грозы, днем +19…+24, ночью +6…+11.

13 мая без осадков, днем +22…+27, ночью +6…+11.

Ветер западный 4-9 м/с.

Источник: Кабар