Сын Пеле сдался властям после того как ему сократили срок

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Сын знаменитого бразильского футболиста Пеле, Эдсон Чолби Насименту, также известный как Эдиньо, сдался властям Бразилии, которые снизили ему наказание, передает Би-би-си.

На такой шаг Эдиньо пошел после того как суд Сан-Паулу сократил ему срок за отмывание денег, добытых путем незаконной продажи наркотиков, с 33 до 12 лет и 10 месяцев заключения.

В 90-е годы Эдиньо был вратарем клуба "Сантос", за который раньше играл сам Пеле.

Как признался сам Эдиньо, он страдает от наркотической зависимости. При этом сын Пеле отрицает предъявленные ему обвинения. Его знаменитый отец не комментирует судебный процесс.

Сын Пеле впервые был признан виновным в торговле кокаином и отмывании денег в 2005 году. С тех пор он вел борьбу в судах, пытаясь доказать свою невиновность. В 2014 году Эдиньо был приговорен к 33 годам тюрьмы.

URL: http://www.vb.kg/355903
Теги:
спорт, суд, футбол
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