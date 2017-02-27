Золото на 56,5 миллиона сомов изъяли у кыргызстанки в аэропорту Астаны

276  0
www

В аэропорту Астаны задержана гражданка Кыргызстана, пытавшаяся провезти через границу 32,5 килограмма золотых изделий, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на данные службы экономических расследований ДГД по Астане.

Гражданка Кыргызстана прибыла рейсом "Стамбул - Астана" и провезла с собой без таможенного декларирования 32,5 килограмма золотых ювелирных изделий на сумму 819 тысяч долларов или около 56,58 миллиона сомов. По данным пресс-службы, нарушительницу в результате оперативно-следственных мероприятий задержали в международном аэропорту Астаны в холле первого этажа.

"Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 234 часть 2 УК РК ("Экономическая контрабанда"), гражданка Республики Кыргызстан водворена в ИВС ДВД Астаны, проводятся мероприятия по установлению соучастников данного преступления", - сообщили в пресс-службе.

URL: http://www.vb.kg/355971
Теги:
золото, Казахстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  