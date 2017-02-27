Золото на 56,5 миллиона сомов изъяли у кыргызстанки в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны задержана гражданка Кыргызстана, пытавшаяся провезти через границу 32,5 килограмма золотых изделий, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на данные службы экономических расследований ДГД по Астане.

Гражданка Кыргызстана прибыла рейсом "Стамбул - Астана" и провезла с собой без таможенного декларирования 32,5 килограмма золотых ювелирных изделий на сумму 819 тысяч долларов или около 56,58 миллиона сомов. По данным пресс-службы, нарушительницу в результате оперативно-следственных мероприятий задержали в международном аэропорту Астаны в холле первого этажа.

"Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 234 часть 2 УК РК ("Экономическая контрабанда"), гражданка Республики Кыргызстан водворена в ИВС ДВД Астаны, проводятся мероприятия по установлению соучастников данного преступления", - сообщили в пресс-службе.