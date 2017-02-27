Иса Омуркулов: Я против народных волнений и массовых беспорядков

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Гулиза Авазова

"Я против народных волнений и массовых беспорядков. Такие действия только будут мешать всем, кто пытается найти правду", - сказал сегодня, 27 февраля, лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

По его словам, на собрании лидеров фракций глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев рассказал, что можно было спокойно пригласить Омурбека Текебаева на допрос. Но было несколько факторов, указывающих на то, что его необходимо было задержать именно с трапа самолета. Однако чекист не стал раскрывать эти факторы, ссылаясь на тайны следствия.

Омуркулов добавил, что через эту, так сказать "мельницу", он сам лично проходил и его тоже вызывали на допросы. Но чтобы потом не было вопросов, надо поставить точку в суде.

Напомним, сегодня проходит митинг в поддержку лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, которого задержал ГКНБ вчера, 26 февраля.

URL: http://www.vb.kg/356018
Теги:
Абдил Сегизбаев, Иса Омуркулов, Омурбек Текебаев, ГКНБ
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