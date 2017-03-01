Весна начнется с похолоданий. Объявлено штормовое предупреждение

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Айдана Абдуваитова

В связи с резким похолоданием в республике объявлено штормовое предупреждение.

В Кыргызгидомете сообщили, что 2 и 3 марта ожидается временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами осадки интенсивные. На дорогах возможны снежный накат, гололедица, на горных участках дорог - снежные заносы.

"Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб", - предупредили в агентстве.

Сегодня из-за тумана в Бишкеке были изменены график внутренних и международных авиарейсов.

URL: http://www.vb.kg/356121
Теги:
погода
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