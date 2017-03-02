На реке Чу приступили к работе по укреплению берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в 2013 году была разработана схема генерального плана защиты от размыва левого берега реки Чу от г. Токмак до с. Камышановка, и определены 193 потенциально опасных участка. Протяженность береговой полосы, подверженного к размыву, составляет 64,932 км. На опасной линии находятся сельхозугодья, автодороги протяженностью 3 км и 200 дворов сел Кең-Булун и Бирдик, а также линии электропередачи.

В настоящее время идут работы на двух потенциально опасных участках, в частности, укрепляются берега в районе пограничного поста на автомобильном мосту Кен-Булун Ысык-Атинского района и автомобильного моста "Токмок-автодорожный" им. Дунларова Чуйской области. На следующей неделе начнутся работы на трех участках. Всего планируется проведение защитных мероприятий на 10 объектах.

Отметим, что река Чу является основной водной артерией Чуйской долины. Кроме того, русло реки является государственной границей, разделяющей Кыргызскую Республику и Казахстан.

За 20 лет из-за размыва потеряно около 500-700 га земель.