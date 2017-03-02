Мандаринов не будет. Задержан очередной контрабандный груз

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" предотвратили незаконный ввоз мандаринов на территорию ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По ее данным, 20 февраля, примерно в 06.40 сотрудники таможни совместно с чекистами во время рейда возле водохранилища Торт-Куль Баткенского района была остановлена и проверена грузовая автомашина марки "Даф" с полуприцепом марки "Шмитц" под управлением кыргызстанца Т.У.Б.

При досмотре автомашины в грузовом отсеке были обнаружены деревянные ящики с надписью ARYANASAFDAR/CO в количестве 1300 штук, в которых были обнаружены мандарины общим весом 13 тонн без каких-либо грузосопроводительных документов.

При опросе гражданин Т.У.Б. пояснил, что указанный товар он загрузил на территории Таджикистана в районе села Хистеварз Гафуровского района и ввез на таможенную территорию ЕАЭС.

По данному факту материалы переданы в СО ГСБЭП для рассмотрения дела.