Бренд "Сделано в KG" должен выходить не только на рынки ЕАЭС, но и Европы

Продукция под брендом "Сделано в Кыргызстане" должна выходить не только на рынки ЕАЭС, но и Европы, - заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 марта, на открытии 11-й Международной выставки "Индустрия моды: Изделия и оборудование" и дал высокую оценку возможностям текстильной промышленности страны.

Глава кабмина напомнил, что правительством страны с целью дальнейшего развития легкой промышленности ведется работа по следующим направлениям:

создание в регионах республики автономных производств (технополисов); возобновление посевов хлопка и производства шелка; создание с помощью привлеченных инвестиций в городе Ош и Ошской области индустриальных парков; принятие специализированной программы по развитию животноводства с целью создания отечественной сырьевой базы шерсти и кожи; модернизация и развитие текстильной промышленности и республиканской базы лабораторной экспертизы.

"Мы совместными усилиями должны и дальше развивать текстильную и швейную отрасль страны. Со вступлением в силу соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом появятся новые возможности для экспорта продукции. Тем самым будет усилена здоровая конкурентная борьба. Продукция под брендом "Сделано в Кыргызстане", которая стала широко известна на рынках России, Казахстана, должна выходить не только на рынки ЕАЭС, но и на рынки Европы", - подчеркнул глава правительства.

Объем общего производства данной отрасли составил 5,2 млрд сомов, что на 44,6 млн сомов больше показателя 2015 года.

"Сегодня мы можем гордиться достижениями работников отечественной швейной отрасли, потому что их продукция нашла свою нишу не только на местном, но и на зарубежных рынках. Текстильная промышленность является одним из передовых секторов экономики страны. Данная отрасль обеспечивает рабочими местами более 150 тысяч человек. Вместе с тем десятки тысяч наших граждан задействованы в распространении продукции отечественной швейной отрасли на рынках России и Казахстана. Правительством ведется активная работа совместно с бизнес-структурами, в частности с ассоциацией "Легпром" по легализации швейной отрасли и широкому освоению рынков стран-участниц Евразийского экономического союза", - констатировал глава правительства.

Он отметил, что предпринимательские инициативы получают хорошую поддержку со стороны Кыргызско-Российского фонда развития, текстильная промышленность является одним из приоритетных направлений финансирования фонда. В качестве примера Сооронбай Жээнбеков назвал открытие в городе Токмак Чуйской области швейного предприятия "Текстиль Транс".

Премьер-министр выразил уверенность, что проведение подобных выставок-ярмарок будет способствовать укреплению деловых контактов и открытию новых горизонтов для швейной отрасли.

Глава правительства осмотрел текстильную и швейную продукцию, представленную на ярмарке и ознакомился с выставочными павильонами. На выставке представлено более 300 наименований продукций 50 отечественных, 6 зарубежных компаний легкой промышленности.