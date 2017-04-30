Погода
$ 67.53 - 67.99
€ 3.84 - 24.19

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи трагедией в селе Аюу

217  0
ВБ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области.

"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в Узгенском районе Ошской области.

Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавших", - отмечено в телеграмме соболезнования Мирзиёева.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.

Сегодня, 30 апреля, в республике объявлен траур по погибшим.

URL: http://www.vb.kg/359150
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  