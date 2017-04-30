Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи трагедией в селе Аюу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области.

"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в Узгенском районе Ошской области.

Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавших", - отмечено в телеграмме соболезнования Мирзиёева.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.

Сегодня, 30 апреля, в республике объявлен траур по погибшим.