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В Турции запретили телешоу о знакомствах и свадьбах

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Власти Турции объявили о запрете телевизионных шоу, посвящённых свиданиям и свадьбам. Также в стране уволили около четырёх тысяч государственных служащих из-за подозрений в связях с оппозицией. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на Deutsche Welle.

Правительство установило, что в рекламе и передачах по телевидению "не может быть упоминания шоу о поисках друзей и супругов".

"Нужно поощрять передачи и сериалы, которые способствуют развитию нравственности, семейных ценностей и воспитания детей", - говорится в сообщении правительства.

Как заметил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передачи об отношениях по ТВ "призывают отказаться от института семьи и лишают его святости и благородства".

Постановление правительства связано с законом, вступившим в силу в рамках ЧП, которое действует после попытки госпереворота в 2016 году. Согласно нему в Турции также уволили 3,9 тысяч госчиновников, подозреваемых в связях с оппозицией. Среди них около тысячи военных, 500 учёных и больше тысячи сотрудников Минюста.

29 апреля в Турции запретили "Википедию". Правительство объяснило решение тем, что онлайн-энциклопедия "очерняет имидж президента Турции" и содержит "оскорбительные материалы".

URL: http://www.vb.kg/359159
Теги:
Турция, телевидение
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