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Юный шахматист Султай Чынгыз завоевал бронзу школьного чемпионата мира

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Гулиза Авазова

Юный кыргызстанец Султай Чынгыз завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по шахматам среди школьников в Румынии.

Как сообщается, в борьбе за медали в возрастной категории до 7 лет Султай Чынгыз сыграл девять туров. Из девяти встреч в семи он одержал победу и потерпел два поражения. В заключительном туре он проиграл Зия Маммадову из Азербайджана и тем самым уступил ему по дополнительным показателям серебряную медаль и кыргызстанец стал третьим.

Этот результат Султаю Чынгызу позволил стать кандидатом в мастера FIDE.

Набрав 7 очков из девяти возможных, юный шахматист Кыргызстана завоевал первую медаль для Кыргызстана в школьном чемпионате мира. А золото в этом чемпионате взял Хумоюн Бегмуратов из Узбекистана, которому кыргызстанец уступил личную встречу.

Напомним, медали в рамках чемпионата разыгрывались в шести возрастных категориях среди юношей и девочек. Кыргызстан на этом чемпионате представлял один участник - Чынгыз Султай. За чемпионство боролись 65 юных шахматистов.

Отметим, кыргызстанец тренируется под руководством Азиза Умарбекова.

URL: http://www.vb.kg/359170
Теги:
чемпионат, чемпионат мира, шахматы
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Комментарии
Жасмин
01.05.2017, 20:09

Лапочка!!!Спасибо за победу!!!Красавчик!!!!

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Жалоба модератору
Жасмин
01.05.2017, 20:09

Лапочка!!!Спасибо за победу!!!Красавчик!!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
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