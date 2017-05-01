Юный шахматист Султай Чынгыз завоевал бронзу школьного чемпионата мира

Юный кыргызстанец Султай Чынгыз завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по шахматам среди школьников в Румынии.

Как сообщается, в борьбе за медали в возрастной категории до 7 лет Султай Чынгыз сыграл девять туров. Из девяти встреч в семи он одержал победу и потерпел два поражения. В заключительном туре он проиграл Зия Маммадову из Азербайджана и тем самым уступил ему по дополнительным показателям серебряную медаль и кыргызстанец стал третьим.

Этот результат Султаю Чынгызу позволил стать кандидатом в мастера FIDE.

Набрав 7 очков из девяти возможных, юный шахматист Кыргызстана завоевал первую медаль для Кыргызстана в школьном чемпионате мира. А золото в этом чемпионате взял Хумоюн Бегмуратов из Узбекистана, которому кыргызстанец уступил личную встречу.

Напомним, медали в рамках чемпионата разыгрывались в шести возрастных категориях среди юношей и девочек. Кыргызстан на этом чемпионате представлял один участник - Чынгыз Султай. За чемпионство боролись 65 юных шахматистов.

Отметим, кыргызстанец тренируется под руководством Азиза Умарбекова.