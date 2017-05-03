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Землетрясение в Таджикистане. В Кыргызстане трясло до 5 баллов

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Аида Джумашева

В Кыргызстане произошло землетрясение силой 5 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняется, землетрясение зарегистрировано сегодня, 3 мая, в 10.47 по местному времени.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг природной стихии расположен в Таджикистане. В эпицентре сила землетрясения составила семь баллов по 12-балльной шкале MSK-64.

"В населённых пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Шибээ, Карамык Баткенской области - 5 баллов, в селах Ошской области - 4 балла. Информация по разрушениям не поступала. Дополнительно будет дана информация", - пояснили в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/359296
Теги:
землетрясение, Таджикистан, МЧС
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