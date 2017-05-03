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Бишкек на предпоследнем месте в топ-10 мест для отдыха россиян в СНГ

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Айдана Абдуваитова

Бишкек вошел в топ-10 городов для отдыха россиян в СНГ на майские выходные. Рейтинг составило агентство исследования туристического рынка ТурСтат.

Он представлен на основании данных поиска и броней гостиниц и апартаментов в праздничные выходные с 1 по 9 мая.

В список самых популярных запросов вошли в основном столицы стран СНГ. Бишкек в списке предпочтений оказался на предпоследнем месте.

Самым дорогими для отдыха россиян оказались Астана и Алматы. Там за двухдневный отдых россияне могут потратить в среднем до 4 тыс. рублей. Дешевле всего праздничные выходные обойдутся в Бишкеке. Затраты на двухдневный отдых здесь составят в среднем 2 тыс. рублей.

Топ - 10 городов, популярных у российских туристов::

  1. Минск (Беларусь)
  2. Тбилиси (Грузия)
  3. Алматы (Казахстан)
  4. Баку (Азербайджан)
  5. Астана (Казахстан)
  6. Ереван (Армения)
  7. Киев (Украина)
  8. Ташкент (Узбекистан)
  9. Бишкек (Кыргызстан)
  10. Кишинев (Молдавия)

URL: http://www.vb.kg/359298
Теги:
рейтинг, туризм
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