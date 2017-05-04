Погода
$ 67.53 - 67.70
€ 73.36 - 74.15

Суд лишил свободы на 3 года активного члена РЭО "Хизб ут-Тахрир"

131  0
ВБ

27 апреля коллегия судей Иссык-Кульского областного суда вынесло решение в отношении члена религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

Так, задержанный М.М., 1974 г.р., признан виновным по предъявленной статье 299-2 ("Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций") УК КР. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбытием в колонии общего режима.

Напомним, 28 сентября 2016 года ГКНБ совместно с МВД в г. Каракол Иссык-Кульской области пресекли противоправную деятельность подпольной ячейки РЭО "Хизб ут-Тахрир", пропагандировавшей среди населения областного центра идеи построения "Халифата" и свержения конституционного строя.

В ходе проведения санкционированных оперативно-следственных мероприятий у задержанного М.М. были обнаружены и изъяты в значительном количестве DVD-диски, религиозные книги данной запрещенной организации, листовки и журналы.

URL: http://www.vb.kg/359367
Теги:
ГКНБ, МВД, Хизб ут-Тахрир, Каракол, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  