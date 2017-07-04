В суде по делу Текебаева допросили гендиректора MegaCom

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания в качестве свидетеля допросили гендиректора ЗАО "Альфа Телеком" Азата Базаркулова.

По его словам, он с самого начала предлагал полностью национализировать MegaCom. В тот момент сотовую компанию возглавлял Андрей Силич.

"Позже из Генпрокуратуры КР пришло письмо о том, что компания национализирована полностью. Еще через некоторое время оттуда же пришло письмо об отмене данного решения. Получилось так, что 51% принадлежал государству, а 49% - частным лицам. Спустя еще некоторое время меня попросили написать заявление по собственному желанию, и я согласился. От Маматкеримова я узнал, что компания "Panwell групп" была заинтересована в покупке контрольного пакета компании", - сказал Базаркулов.

Он отметил, что бывший депутат Омурбек Абдрахманов дал интервью о том, что кто-то передал миллион долларов "Ата Мекену" или Текебаеву. Позже данный факт подтвердил Талант Маматкеримов - земляк Чотонова.