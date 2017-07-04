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В суде по делу Текебаева допросили гендиректора MegaCom

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания в качестве свидетеля допросили гендиректора ЗАО "Альфа Телеком" Азата Базаркулова.

По его словам, он с самого начала предлагал полностью национализировать MegaCom.  В тот момент сотовую компанию возглавлял Андрей Силич.

"Позже из Генпрокуратуры КР пришло письмо о том, что компания национализирована полностью. Еще через некоторое время оттуда же пришло письмо об отмене данного решения. Получилось так, что 51% принадлежал государству, а 49% - частным лицам. Спустя еще некоторое время меня попросили написать заявление по собственному желанию, и я согласился. От Маматкеримова я узнал, что компания "Panwell групп" была заинтересована в покупке контрольного пакета компании", - сказал Базаркулов.

Он отметил, что бывший депутат Омурбек Абдрахманов дал интервью о том, что кто-то передал миллион долларов "Ата Мекену" или Текебаеву. Позже данный факт подтвердил Талант Маматкеримов - земляк Чотонова.

URL: http://www.vb.kg/362733
Теги:
MegaCom, Омурбек Текебаев
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Чолпон Шакирова
04.07.2017, 17:13
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"Позже из Генпрокуратуры КР пришло письмо о том, что компания национализирована полностью. Еще через некоторое время оттуда же пришло письмо об отмене данного решения. Получилось так, что 51% принадлежал государству, а 49% - частным лицам. Спустя еще некоторое время меня попросили написать заявление по собственному желанию, и я согласился. От Маматкеримова я узнал, что компания "Panwell групп" была заинтересована в покупке контрольного пакета компании", - сказал Базаркулов.

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